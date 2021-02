Hellas Verona, Juric: “Soddisfatto della squadra. L’acquisto di Lasagna è stato un segnale”

Mister Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa la partita di campionato che vedrò opposto il suo Verona all’Udinese: “Sono molto soddisfatto di come siamo cresciuti in questo anno e mezzo: l’acquisto di Lasagna è un segnale del presidente, le cose stanno cambiando. Se guardo sotto di noi, ad esempio al Parma, hanno speso settanta milioni senza effettuare cessioni. Noi siamo appena all’inizio. Ma con l’acquisto di Lasagna il presidente ha dato un bel segnale. Collocarci da qualche parte mi viene difficile: in questo momento ritengo che abbiamo una rosa all’altezza, che può lottare e e dire la sua”.