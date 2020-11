Hellas Verona, Juric: “Stasera grande vittoria, ma non siamo da Europa. Abbiamo venduto tutti…”

Juric è soddisfatto dopo la vittoria del suo Verona in casa del maestro Gasperini: “È stata una partita dura, abbiamo retto nel momento di loro maggior spinta. Abbiamo fatto una buona gara – spiega Juric a Dazn – , serviva un po’ di fortuna, devo ringraziare i miei ragazzi perchè siamo in emergenza e danno grande disponibilità”. Su Gasperini: “A livello calcistico e umano mi ha dato tanto, è un duro con valori veri, il mio apprezzamento nei suoi confronti è tanto ma stasera contava vincere”. Inevitabile un commento su Lovato: “Matteo ha grandi caratteristiche e può diventare un grande difensore, ha bisogno di calma e serenità, deve ancora imparare tante cose, ha ampi margini di miglioramento. Danzi invece l’ho utilizzato per coprire Gomez”. Poi sul livello raggiunto: “Siamo cresciuti, adesso però abbiamo bisogno di giocare con un attaccante in area di rigore. Abbiamo deciso di non snaturarci ma di cambiare alcune cose, cercando di essere più votati all’attacco, poi in futuro vedremo come assestarci”. Poi quando si parla di Europa storce il naso: “Adesso le cose stanno andando bene ma abbiamo venduto tutto quello che potevamo vendere, nel comprare abbiamo fatto fatica. In questo momento non credo che la mia squadra sia da Europa anche se poi tutto può succedere”.

Juric, getty