Henderson e l’aneddoto su Klopp: “Eravamo al bar e capii che era speciale”

Il racconto del capitano dei Reds

Jordan Henderson, capitano del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa prima del match di domani contro il Villarreal, valevole per la semifinale di andata di Champions League. Il giocatore dei Reds è pronto a sfidare Unai Emery, tecnico che nel 2016 alla guida del Siviglia vinse l'Europa League in finale proprio contro il club inglese. Il centrocampista ha raccontato un aneddoto proprio di quella notte: