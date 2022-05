Henderson prende in giro il City: “Meglio il canale per bambini che guardare loro”

Le parole del centrocampista inglese

Anche in Premier League sarà lotta all'ultimo sangue per la vittoria del campionato. Il Manchester City è primo in classifica, ma nelle retrovie c'è un Liverpool che non vuole mollare e solo un punto separa le due squadre. I Reds hanno conquistato ieri il successo nella gara contro il Southampton , rispondendo ai Citizens che hanno fatto un mezzo passo falso domenica contro il West Ham . A parlare dei rivali nella lotta al titolo e della prossima partita che affronteranno, ci ha pensato il capitano del Liverpool Jordan Henderson. Queste le parole a Sky Sport:

"Non guardo il Manchester City, alcuni ragazzi lo fanno, ma il modo in cui giocano non è mai bello da guardare. Quindi metto il canale per bambini, è meglio da guardare (ride, ndr). Il City non perde mai punti. Gerrard? Speriamo che ci faccia un favore. Potrei chiamarlo!. Avevamo già avuto questo problema quando hanno giocato in trasferta contro il Brighton. Possiamo imparare da quell’esperienza e concentrarci su ciò che dobbiamo fare e speriamo che Stevie e l’Aston Villa possano farci un favore".