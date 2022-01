Henry pronto a guidare il Bordeaux in caso di esonero di Petkovic

Il francese sarebbe il primo nome sulla lista della società per la panchina

Dopo il 6-0 subito contro il Rennes, la posizione di Vladimir Petkovic sulla panchina del Bordeaux è fortemente in bilico. Il prossimo match di Ligue 1 potrebbe essere decisivo. Contro lo Strasburgo sarà una sorta di ultima spiaggia per l'ex tecnico della Lazio ed ex CT della Svizzera che dovrà provare a salvare il posto e cercare di migliorare le cose in ottica salvezza.