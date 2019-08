Hysaj, l’agente: “Contatti continui col Valencia. Manca poco tempo per chiudere, ma…”

Lo aveva ribadito più volte in passato e, nonostante il tempo stia per scadere, il desiderio di Elseid Hysaj è sempre quello di lasciare Napoli per trovare una piazza dove giocare con costanza. Lo conferma anche questa volta Mario Giuffredi, agente del laterale albanese, intervenuto ai microfoni di Sky per parlare del proprio assistito.

POCO TEMPO, MA… – “Ci sono contatti costanti tra il Napoli e il Valencia per Hysaj, ma resta poco tempo per fare l’operazione”, ha affermato il procuratore del classe ’94. “Servirebbe più tempo per trattative del genere. Non so se essere ottimista, ma se ci sarà occasione di concludere, lo faremo”. In questo modo Hysaj potrebbe arrivare in prestito al Valencia con l’obbligo di riscatto che scatterebbe a determinate condizioni. Il terzino, chiuso da Mario Rui, Ghoulam, Malcuit e Di Lorenzo sarebbe l’ultima scelta nelle gerarchie di Carlo Ancelotti e questo è il motivo principale per cui sta cercando di andare via.