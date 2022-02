I baby della Roma riacciuffano il Verona: Volpato e Bove rispondono a Barak e Tameze

La linea verde di Mourinho riprende il Verona

Nell'anticipo delle 18 sono scese in campo Roma e Hellas Verona. All'Olimpico è andata in scena una sfida emozionante con la grande prestazione dei veneti nel primo tempo e una reazione di orgoglio firmata dai baby giallorossi. Dopo 5' la squadra di Tudor passa subito in vantaggio con la decima rete di Barak in campionato, dopo uno schema su punizione perfettamente riuscito. Al 20' arriva il raddoppio degli scaligeri col secondo gol consecutivo di Tameze, dopo quello con l'Udinese. All'intervallo si va a riposo coi fischi dei tifosi giallorossi.