I club più popolari in Cina: Juve davanti a Inter e Milan. Ecco la classifica

La classifica dei club più seguiti nello stato del continente asiatico

Nel 2022 è stato pubblicato "Red Card – China Digital Performance Index", uno studio che si occupa di indagare la popolarità di calciatori, club e leghe europee in Cina. Come riferisce Calcio & Finanza, per quanto riguarda le società, infatti, il primo posto nell’analisi è mantenuto dal Barcellona, che con un index di 66, seppur in netto calo rispetto al punteggio di 86 del 2021, si posiziona in vetta. Particolarmente alti i punteggi per quanto riguarda i seguaci sulle piattaforme Douyin e Weibo, ma anche sulle interazioni e per le altre piattaforme.