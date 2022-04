Iago Aspas duro dopo k.o. col Real: “Sembrava che l’arbitro volesse tripletta di Benzema”

Il commento del calciatore contro l'arbitro dopo l'1-2 subito dai Blancos

Dura trasferta per il Real Madrid che vince contro il Celta Vigo grazie a dure rigori di Karim Benzema . Un successo che lascia molte polemiche soprattutto per l'arbitraggio considerato di parte. Iago Aspas , attaccante dei padroni di casa, ha voluto dire la sua criticando l'operato del direttore di gara González Fuertes capace di fischiare addirittura tre penalty ai Blancos.

DI PARTE - "I primi due rigori ci stanno, ma il terzo no", ha sentenziato Iago Aspas ai media post match. "E’ Mendy che travolge il nostro difensore, il fallo l’ha commesso lui. Nel finale ci mancava poi solo che l’arbitro fischiasse un quanrto rigore, sembrava che ciò che voleva e ciò che stava cercando era una tripletta di Benzema. Addirittura sembrava volesse andare lui (l'arbitro ndr) a calciarlo", le parole riportate da Marca. "Abbiamo giocato bene sì, ma a me non interessa giocare bene se poi facciamo zero punti. Volevamo vincere ma non ci siamo riusciti".