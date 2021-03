Ibrahimovic: “Avevo un gps su di me. L’austista mi ha detto…”

Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare del curioso episodio di ieri sera, che ha visto lo svedese arrivare al teatro Ariston di Sanremo in moto a causa di un incidente sull’autostrada. Dopo le parole dell’autista che ha accompagnato Ibrahimovic in Riviera, lo svedese è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa: “C’era un GPS su di me, se l’autista mi avesse portato da un’altra parte qualcuno mi avrebbe trovato. Siamo partiti e ho notato che non guidava bene e gli ho detto di far guidare me, specificando che non avevo paura e che lui non avrebbe avuto responsabilità. Siamo arrivati ed ero in ritardo, dovevamo iniziare la diretta. Mi ha chiesto una foto ma non ho potuto, mi stavano aspettando. A quel punto gli ho detto di aspettare ma mi ha risposto che doveva andare a casa. Prima di andare via l’autista mi ha rivelato che era la prima volta che guidava in autostrada, gli ho risposto che aveva fatto un buon lavoro”.