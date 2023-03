Ibrahimovic dal ritiro: “Smettere dopo lo scudetto sarebbe stato troppo facile”

Tornato dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per mesi, Zlatan Ibrahimovic si è imposto come il calciatore più anziano a segnare un gol in Serie A. Una rete dolceamara, però, per il campione del Milan che non è riuscito a farsi valere nella sfida contro l'Udinese. Lo svedese, direttamente dal ritiro della Nazionale, parla del passato: "Sarebbe stato troppo facile vincere lo scudetto e poi smettere. Davvero troppo semplice per me. Anche dopo l'infortunio non mi mai passata per la testa l'idea di mollare, le sfide mi danno adrenalina".