Icardi, l’ex agente: “E’ stato vicino al Napoli più volte”

Elio Pino, ex agente di Icardi, ha parlato della trattativa del suo ex assistito con il Napoli

L'ex agente di Mauro Icardi, Elio Letterio Pino, ha parlato di alcune trattative del passato per l'attaccante argentino: "Icardi fu ad un passo dal Napoli davvero diverse volte. De Laurentiis l’ha trattato direttamente in più di una circostanza, poi per un motivo o per un altro il matrimonio non si è mai fatto. Magari se la trattativa fosse andata in porto sarebbero cambiate diverse cose sia per il Napoli che per il giocatore". Sul suo ex assistito infine, ha rivelato: "Io lo conosco bene, forse ha lasciato qualche strascico l’addio all’Inter ma non si è perso. Ha fatto benino al PSG, non è facile affermarsi in mezzo ai campioni".