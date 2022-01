IFFHS, la classifica dei migliori club al mondo: l’Italia fuori dalla top 10

Nessuna italiana tra le migliori dieci

L'Istituto Internazionale di Storia e Statistiche del calcio (IFFHS) ha stilato la consueta classifica dei migliori club del mondo, in rapporto al momento e ai punti accumulati nelle ultime stagioni secondo criteri che considerano i risultati in tutte le competizioni. Questa classifica ha lo scopo di stabilire la squadra più forte dell'anno al mondo tra tutte le competizioni nazionali e continentali. Un risultato che si ottiene dalla somma di tutti i punti ponderati in ogni competizione da gennaio a dicembre.