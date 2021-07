Ignashevich: “Schema Mancini con Italia identico allo Zenit ma qui spazzatura”

Roberto Mancini ha allenato lo Zenit dal 2017 al 2018 e ha conquistato il quinto posto in classifica. Poi lasciò il club di San Pietroburgo per allenare la nazionale italiana

Sergei Ignashevich, ex difensore della Russia ai Mondiali del 2018, e attuale allenatore della Torpedo Mosca, in una intervista concessa al canale russo Match Tv, ha parlato dell'Italia campione d'Europa e si è soffermato sul ct Roberto Mancini ex tecnico dello Zenit. "Mancini ha lavorato sugli stessi principi di gioco che ha proposto a San Pietroburgo. Roman Sharonov, (ex calciatore e allenatore del Rubin Kazan ndr.), era con Mancini in uno stage e ha visto come lavora. I principi di gioco del ct dell'Italia li conosce anche Konstantin Zyrjanov che era un allenatore della squadra giovanile dello Zenit quando l'italiano stava in Russia. Sharonov e Zyrjanov hanno condiviso la loro opinione con me sul lavoro di Mancini con l'Italia. E tutto era simile allo Zenit: l'organizzazione di gioco, le posizioni da tenere in campo, i movimenti dei difensori. Quello che abbiamo visto a Euro 2020 della nazionale italiana è simile al gioco di Mancini allo Zenit. Ma il nostro schema era spazzatura". Roberto Mancini ha allenato lo Zenit dal 2017 al 2018 e ha conquistato il quinto posto in classifica. Poi lasciò il club di San Pietroburgo per allenare la nazionale italiana.