Il Bayern Monaco gioca in 12 uomini: il Friburgo presenta ricorso

Il club ha deciso di presentare ricorso

Nell'ultimo weekend di Bundesliga ha fatto tanto discutere l'episodio avvenuto nella partita vinta dal Bayern Monaco contro il Friburgo per 1-4. La formazione allenata da Julian Nagelsmann ha incredibilmente giocato in 12 uomini per 20 secondi, a causa di un errore durante i cambi nel finale di gara, dopo che Coman non ha intuito immediatamente di dover lasciare il campo perché sostituito ed è rimasto sul terreno di gioco nonostante l’ingresso di Sabitzer.