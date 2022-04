Il Bayern Monaco sorride: respinto il ricorso del Friburgo

La decisione della Federcalcio tedesca

Buone notizie per il Bayern Monaco. Come riportato dalla Bild, la DFB avrebbe respinto il ricorso del Friburgo che aveva richiesto la vittoria a tavolino, in merito alla scorsa partita contro i bavaresi, che per 18 secondi avevano giocato con 12 giocatori. Tuttavia, sarebbe stata assegnata normalmente la vittoria del Bayern Monaco. Una buona notizia per il tecnico Nagelsmann, che può così concentrarsi per la rimonta dei quarti di finale di Champions League, dopo la sconfitta contro il Villarreal per 1-0.