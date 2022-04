Il Boca Juniors installa dei dispositivi per far tremare la terra: ecco il motivo

La curiosa scelta del club argentino

"Non trema, batte", si dice spesso della Bombonera, uno degli stadi più emblematici del calcio mondiale. La sua struttura, il suo stile costruttivo e, soprattutto, l'incoraggiamento della sua gente fanno muovere lo stadio ogni volta che i tifosi si alzano. Giocare nello stadio del Boca Juniors, ovviamente, non è per tutti.