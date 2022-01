Il Borussia Dortmund prova a trattenere Haaland: ingaggio da capogiro

Offerta monstre all'attaccante norvegese

Uno dei nomi caldi per le prossime sessioni di mercato sarà sicuramente quello di Erling Haaland. Il futuro dell'attaccante pare andare nella direzione spagnola: Real Madrid e Barcellona sarebbero pronte a ingaggiare il norvegese. Un trasferimento in questa sessione di calciomercato invernale sembra improbabile, ma nella prossima stagione Haaland si muoverà per approdare in una delle due big spagnole.