Il calciomercato del 2001: i colpi più sensazionali

L'estate del 2001 vide molto attive tutte le società di Serie A. Le cifre spese, in quel periodo, furono da capogiro.

L'estate del 2001 è probabilmente una delle sessioni più attive di sempre, dal punto di vista del calciomercato in Italia. Molti soldi circolano e permettono un massiccio rafforzamento delle squadre. Ci troviamo infatti nella Serie A delle 7 sorelle e tutte queste squadre si vogliono attrezzare al meglio, per riuscire nell'impresa di conquistare lo scudetto, in quel momento presente sulle maglie della Roma.