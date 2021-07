Il calciomercato del 2011: i colpi più sensazionali

Esattamente 10 anni fa il calciomercato mostrava tutta la voglia di rilancio della Juventus allenata da Antonio Conte.

Il calciomercato post Covid è molto diverso dal passato perchè i club non hanno più le risorse economiche dopo che la pandemia ha costretto a chiudere gli stadi facendo perdere tanti milioni di euro. Facciamo un attimo un salto temporale di un decennio, un tempo sufficiente per vedere le differente tra la Serie A di ieri e di oggi e ricordare alcuni degli acquisti più importanti di quella sessione di calciomercato.

JUVENTUS - Sicuramente la squadra più attiva in quel calciomercato fu la Juventus, all'epoca allenata da Antonio Conte, al suo primo anno sulla panchina bianconera. La società torinese veniva da due settimi posti consecutivi e voleva rinascere. Tra gli innesti di valore vi fu l'arrivo a parametro zero di Andrea Pirlo dal Milan. Per una cifra complessiva di 45 milioni vennero acquistati anche Lichtsteiner dalla Lazio, Vucinic dalla Roma e Vidal dal Bayern Leverkusen.