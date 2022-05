Il Chelsea a rischio esclusione dalla Premier League: cosa succede

Il club, in caso di mancata cessione da parte di Abramovich, rischia gravi conseguenze

Il club londinese è alla ricerca di un nuovo proprietario a seguito delle note vicende della guerra in Ucraina che hanno portato appunto Abramovich a dover lasciare la guida della squadra di calcio per la vicinanza al presidente russo Vladimir Putin.

Sebbene inizialmente sembrava non dovessero esserci problematiche sull'aspetto cessione, con almeno tre o quattro possibili acquirenti, le cose sarebbero cambiate. Come riportato dal Daily Mail, infatti, nelle intenzioni di Abramovich ci sarebbe la volontà di cambiare le carte in tavola sulle modalità di cessione, includendovi il pagamento del debito dalla società che controlla il club.