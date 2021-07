Il Chievo e le 5 di C inviano i ricorsi alla Covisoc. Chi spera nel ripescaggio

Scade oggi il termine per presentare i ricorsi contro le bocciature della Covisoc

Redazione ITASportPress

Ci sono sei tifoserie in ansia in queste ore per le sorti delle proprie squadre del cuore che al momento sono state escluse dai rispettivi campionati. Ma c'è una piccola speranza ancora di essere reintegrate e dipenderà dalla Figc ma prima ancora dalla Covisoc che visionerà i ricorsi che dovranno essere inviati entro oggi. In B rischia il Chievo che -secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport - dovrà dimostrare che l’accordo con l’Agenzia delle Entrate mancante era stato richiesto e raggiunto con l’ente prima della scadenza del 28 (termine perentorio), senza però ricevere il documento. In C tentano il disperato salvataggio Carpi, Novara e Samb; la Paganese dovrebbe avere ancora ragione, niente da fare per la Casertana. La Covisoc dopo informerà la Figc, che nel Consiglio federale di giovedì ufficializzerà le esclusioni.

RIPESCAGGI - Le sei società potranno ricorrere ancora al Coni, e la parola fine si avrà solo il 27. Nel frattempo entro il 19 andranno fatte le domande di ripescaggio. Per la B è in corsa il Cosenza, per la C (che forse dovrà trovare 5 nuovi club) ci sarà una squadra di D e poi una retrocessa, in alternanza. La Lnd ha presentato le sue graduatorie: detto che il Fc Messina dovrebbe rimpiazzare il Gozzano (rinuncia, come la prima sostituta Aglianese), nell’ordine sarebbero pronti a rispettare tutti i canoni richiesti Latina, Fidelis Andria, Clodiense e Bra (se i loro stadi saranno ok), Rimini e Siena. In C nell’ordine sono intenzionati Lucchese, Pistoiese e Arezzo; il Fano è secondo, ma chiede una improbabile riammissione.

La Lega Nazionale Dilettanti attraverso un comunicato ufficiale ha reso note le graduatorie di merito per eventuali ripescaggi in Serie C 2021-2022

Graduatoria vincenti finale Play Off (tabella A):

1- Aglianese 2,14

2- Fc Messina 2,11

3- Az Picerno 2,00

4- Latina 1,91

5- Castellanzese 1,86

6- Arzignano * 1,76

7- Trastevere 1,76

8- Pineto 1,69

9- Nibionnoggiono 1,61

Graduatoria perdenti finale Play Off (tabella B):

1- San Nicolo Notaresco 1,98

2- Gelbison 1,94

3- Lentigione 1,91

4- Fanfulla 1,88

5- Pontdonnazhonearnadevanco 1,84

6- Fidelis Andria 1,79

7- Savoia 1,67

8- Sporting Trestina 1,64

9- Union Clodiense 1,63

Graduatoria perdenti prima fase “semifinali” (tabella C):

1- Bra 1,81

2- Sanremese 1,76

3- Manzanese 1,73

4- San Luca 1,70

5- Acireale 1,67

6- Caldiero 1,65

7- Cynthialbalonga* 1,64

8- Fc Matese 1,64

9- Rimini 1,62

10 Casatese ** 1,61

11 Bitonto * 1,61

12 Casarano 1,61

13 Donato Tavarnelle ** 1,58

14 Prato 1,58

15 Vis Artena * 1,55

16 Crema ** 1,55

17 Nocerina ** 1,55

18 Siena 1,55

* miglior classifica campionato

** miglior classifica Coppa Disciplina