Il ct del Portogallo avvisa l’Italia: “Vogliamo vincere e andare ai Mondiali”

Le parole del commissario tecnico

"È il momento di vincere. Essere presenti ai Mondiali è il nostro obiettivo, tutto il resto è meno importante. Ci vorrà concentrazione totale sulle partite che dobbiamo giocare, vogliamo essere in Qatar e trasmetteremo idee chiare in modo che i giocatori possano esprimersi al meglio. È quello che faremo da lunedì. Dobbiamo vincere. Abbiamo un obiettivo, dobbiamo raggiungerlo, per noi e per tutto il popolo. L'Estádio do Dragão ha smesso di vendere i biglietti un mese fa, è una dimostrazione di forza e di passione. Dobbiamo pensare meno individualmente e concentrarci sulla squadra, vincere la semifinale. Non credo sia importante parlare dei giocatori che non sono qui. Abbiamo perso solo una delle ultime partite, guardiamo le cose in modo positivo e ci affidiamo al talento per vincere. Il talento vince le partite, una squadra vince i campionati. I giocatori lo sanno molto bene".