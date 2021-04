Il dubbio di Jamie Redknapp: “Forse Sterling ha litigato con Guardiola…”

L'ex calciatore riguardo i rapporti nell'ambiente Citizens

Redazione ITASportPress

Un'altra vittoria per il Manchester City di Pep Guardiola che contro l'Aston Villa si impone per 1-2. In gol Foden e Rodri per la gioia dei Citizens dopo il caos Superlega. Eppure, per qualcuno, il clima nello spogliatoio non è ottimale. Ad insinuare qualche possibile problema è Jamie Redknapp che vede nell'ennesima panchina di Raheem Sterling un vero caso.

L'ex calciatore inglese, ora commentatore per Sky, come riporta il Sun, avrebbe qualche dubbio sul rapporto tra l'attaccante e il suo allenatore. L'ex Liverpool non segna da diverso tempo e ultimamente è stato messo in disparte anche per via dell'exploit di Foden. "Lui (Foden dnr) mi sembra quasi in competizione con Sterling. Credo che il ct dell'Inghiterra Southgate dovrà sceglierne solo uno di loro. Insieme a Rashford e Kane che sono una certezza", ha spiegato Redknapp. "Ecco perché secondo me con Sterling, in questo momento, sta succedendo qualcosa. Ogni tanto gioca, ogni tanto no. Sembra quasi abbia litigato con Guardiola".

Poi un pensiero per Foden, come detto, ancora in gol per il City: "È fantastico. Per un giocatore così giovane giocare con così tanto talento e aggressività. Wow è incredibile. A volte ci si preoccupa che quando un giovane cresce subito e fa troppo, spesso anche troppo presto, possa perdere quella fame e il desiderio di andare oltre. Lui invece no. Migliora di giorno in giorno a ritmo incredibile. È spaventoso".