Il Festival dello Sport, la 3/a edizione dall’8 all’11 ottobre sarà intitolata «We are the champions»

Trento sempre più capitale dello sport ad ottobre come avvenuto nel 2018 e 2019. Il capoluogo del Trentino ospiterà per la terza volta il Festival dello Sport giunto alla 3/a edizione. Titolo da brividi che sa di musica e quindi di emozioni: “We are the champions”. L’edizione 2020 della Gazzetta prende in prestito le parole dei Queen per presentarsi al mondo. Si terrà dall’8 all’11 ottobre, con l’obiettivo di fare ancor meglio dello scorso anno, quando circa 65mila persone presero parte ai 140 eventi promossi. “Ci sono tanti campioni nella storia dello sport e nella vita”, spiega Gianni Valenti, vicedirettore della rosea e direttore scientifico del Festival, dal palco del Mose. “Ci sono i campioni seriali e i campioni per un giorno. ‘We are the champions’ è una canzone che celebra tutte le imprese sportive e che cantano anche i tifosi: in quel momento anche loro si sentono campioni”. Andrea Monti, direttore della Gazzetta e moderatore di due degli incontri di maggior successo della scorsa edizione, quelli con Roberto Baggio e Federica Pellegrini, non vede l’ora che arrivi ottobre: “Il Festival è l’evento che più mi ha segnato come direttore. Perché ci porta fuori dalla cronaca e ci fa entrare nella dimensione dell’incontro. La crescita di questi anni è stata inaspettata, il successo del 2019 è stata l’apoteosi”.