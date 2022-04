Il Genoa si affida ai giovani: 14° posto in Europa per uso dei giocatori del vivaio

Lo studio eseguito dall'osservatorio calcistico premia i rossoblù

L'osservatorio calcistico CIES ha svolto un'interessante ricerca sull'utilizzo in stagione dei giocatori cresciuti nel vivaio nelle 31 massime divisioni europee e a livello mondiale. Il rapporto è dettato dalla percentuale di minuti concessi ai canterani in campionato. Il Genoa è una società che ha sempre adottato una linea verde riguardo ai giovani e proprio per questo si è piazzata come primo club italiano per utilizzo di giocatori del vivaio. Il Grifone si piazza inoltre al 14° posto assoluto in Europa, alle spalle di grandi club come Chelsea, Manchester United e Barcellona.