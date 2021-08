Il Liverpool si tiene stretto Salah: sarà calciatore più pagato della storia Reds

L'egiziano potrebbe rinnovare fino al 2025 a cifre monstre

Vi avevamo parlato nelle scorse settimane della particolare situazione in casa Liverpool con diversi rinnovi contrattuali arrivati per alcuni big. All'epoca, i tabloid inglesi facevano presente come l'ex Roma Mohamed Salah fosse stata praticamente dimenticato in riferimento al prolungamento del suo contratto, in scadenza a giugno 2023. Adesso, però, la situazione pare essere cambiata con il The Athletic, a cui hanno fatto poi eco tutti gli altri quotidiani, che parla addirittura di un nuovo accordo da record pronto per l'egiziano.