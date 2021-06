“Il Manchester United vincerà la prossima Premier League”: la strana teoria di un tifoso è virale…

Il tifoso Red Devils ha fatto conoscere a tutti la sua teoria secondo cui il club vincerà il prossimo campionato inglese

Redazione ITASportPress

Se due indizi fanno una prova, allora questa serie di contenuti proposti da un tifoso del Manchester United vogliono dire soltanto una cosa: i Red Devils vinceranno senza ombra di dubbio la prossima Premier League. No, non siamo veggenti, ma questo fan del club allenato da Ole Gunnar Solskjaer pare avere una teoria che, a dirla tutta, ha un filo logico e che porterebbe proprio la squadra del suo cuore a trionfare nella stagione 2021-22 in campionato.

Manchester United campione: la teoria del tifoso

Attraverso una serie di tweet completati dalle rispettive spiegazioni, questo tifoso che su Twitter si fa chiamare Ibrahim ha messo in piedi una vera e propria teoria secondo la quale il Manchester United sarà il vincitore della Premier League 2021-22. Tutto parte dalla "bomba": "Il motivo per cui il Manchester United vincerà la prossima Premier League è scritto nelle stelle e non potete farci nulla", ha commentato con assoluta certezza questo fan.

La tesi è supportata da una spiegazione che contiene diversi punti che fanno riferimento al parallelo con i fatti accaduti nell'annata 2011-12 e nella stagione appena trascorsa, quella 2020-21. Nel 2011-12, il Manchester United venne sconfitto per 6-1 dal City. Stesso risultato che ha visto i Red Devils sconfitti quest'anno dal Tottenham.

Altro punto: il pareggio con tanti gol contro l'Everton. Nel 2011-12 fu un bellissimo 4-4, nel 2020-21 un 3-3. L'espulsione. L'unica della stagione. Nel 2011-12 un solo giocatore Red Devils venne espulso. Stesso discorso in questa annata appena finita.

La teoria prosegue con i piazzamenti nel girone Champions e il successivo cammino in Europa League. Il Manchester United si classificò terzo sia nel 2011-12 che nel 2020-21 ed è stato eliminato dall'Europa League da una spagnola. Quest'ultimo anno in finale dal Villarreal.

Un'altra coincidenza riguarda Lionel Messi. Sia nel 2011-12 che nell'ultimo anno, La Pulce è stato il calciatore con più gol fatti in Liga. Come se non bastasse, il portiere del Manchester City venne eletto il migliore del campionato sia all'epoca che adesso (Hart ed Ederson i protagonisti).

Le altre incredibile "prove" che farebbero filare la tesi del tifoso, arrivano dalla Francia dove il Digione è retroscesso sia nel 2011-12 sia in quest'ultima annata. Ancora più clamoroso il piazzamento delle prime squadre in Ligue 1 con Psg, Lione e Rennes arrivate in entrambe le annate in questione 2°, 4° e 6°.

Ultima ma non meno importante, la classifica della Premier League e la successiva vittoria della Champions League da parte del Chelsea che chiude il cerchio. Nel 2011-12 il Manchester City vinse il campionato con il Manchester United secondo e i blues campioni d'Europa. Esattamente come successo in questa occasione.

Insomma. Il Manchester United sembra davvero destinato a vincere la Premier League 2021-22. La teoria del tifoso, fin qui, non fa una piega...