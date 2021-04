Il membro dell’esecutivo Uefa: “Real, City e Chelsea vanno espulse dalla Champions”

Dopo aver aderito alla Superlega, Real Madrid, Chelsea e Manchester City rischiano l'esclusione dalla Champions League attualmente in corso

Real Madrid, Manchester City e Chelsea , dopo aver fondato la Superlega insieme ad altri nove club, rischiano di essere espulse dalla Champions League. È quanto si auspica il membro dell’esecutivo Uefa Jesper Moller , che ha parlato all’emittente danese Dr: "I club devono andarsene e mi aspetto che accada venerdì. Poi dovremo vedere come finire il torneo"

APPUNTAMENTO A VENERDÌ - “Venerdì ci sarà un comitato esecutivo straordinario” ha proseguito Moller, anticipando il vertice in cui verranno prese decisioni cruciali per la Champions League attuale. L’unica squadra che non verrebbe coinvolta nella possibile decisione sarebbe il Paris Saint-Germain, che ha declinato l’invito della Superlega.