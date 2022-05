Il Napoli passa di misura col Torino: Fabian Ruiz stende i granata

Gli azzurri battono i granata al Grande Torino

Alle 15 è andato in scena il match tra Torino e Napoli. Gli azzurri conquistano la vittoria grazie alla rete di Fabian Ruiz che decide la partita, nonostante il rigore fallito da Lorenzo Insigne. Prima frazione di gioco con un occasione per parte con Belotti per i granata e Insigne per i partenopei. Nella seconda parte di match il capitano azzurro si fa parare il rigore di Berisha, ma la rete che decide il match arriva al 73' col mancino di Ruiz che non lascia scampo al portiere granata.