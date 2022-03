Il Pallone d’Oro si rinnova: nuove modifiche apportate da France Football

Tutte le novità apportate da France Football

L'assegnazione dell'ultimo Pallone d'Oro ha destato non poche polemiche tra gli appassionati di calcio. La redazione di France Football, che cura l'organizzazione della premiazione, ha deciso di apportare alcune modifiche per i criteri di assegnazione del premio. Innanzitutto nella prossima edizione si terrà conto non dell'anno solare 2022, ma dell'intera stagione 2021/22.