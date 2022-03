Il presidente del Villarreal: “Abbiamo gli stessi sogni della Juve. Temo Vlahovic”

Le parole del presidente del club spagnolo

Fernando Roig Alfonso , presidente del Villarreal , ha parlato intercettato in centro a Torino in occasione del pranzo istituzionale a poche ore dalla sfida contro la Juventus in Champions League. Queste le sue parole a tuttomercatoweb.com:

"È una partita in cui si affronteranno due ottime squadre, sarà una bella gara. La Juve è una grande squadra, con un grande tifo. Noi siamo una squadra più giovane e con meno ambizione, ma con gli stessi sogni degli juventini. È un club molto importante, certo. Ma anche il Villarreal se la gioca, come le altre squadre ancora in gioco. Paura di Vlahovic? Sì, molta. Ma non è un problema mio ma di chi andrà in campo".