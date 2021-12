Il Psg vince nel segno di Mbappé ma è “serata omaggio” per… Lionel Messi

I francesi omaggiano La Pulce con un kit speciale per festeggiare il Pallone d'Oro

Il Paris Saint-Germain vince in Ligue 1 nel big match contro il Monaco con una doppietta dell'ex Kylian Mbappé ma la serata è tutta, o quasi, per il sette volte Pallone d'Oro Lionel Messi .

Ebbene sì, perché la società parigina ha scelto di rendere omaggio al vincitore del Pallone d'Oro 2021. In che modo? Con una maglia da gara speciale. Il kit della serata di campionato, infatti, ha visto una t-shirt decisamente particolare. In occasione della sfida contro il Monaco, il Psg è sceso in campo con una maglia con rifiniture in oro che rimandano al prestigioso premio appena conquistato da LaPulce per la sua settima volta in carriera. Su Twitter le immagini pre gara e poi sui vari social anche quelle della sfida.