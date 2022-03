Il Real Madrid compie 120 anni: maglia celebrativa nel Clasico contro il Barcellona

Maglia speciale per i blancos nel match contro i blaugrana

Domenica si affronteranno i due club più vincenti della Spagna. Andrà infatti in scena il Clasico che verrà di fronte Real Madrid e Barcellona. I blancos sono primi in classifica e volano sulle ali dell'entusiasmo dopo il passaggio del turno in Champions League contro il PSG. Dall'altra parte, i blaugrana sono tornati a vincere e a dominare le partite grazie al tocco di Xavi dalla panchina.