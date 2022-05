Il sindaco di Madrid conferma: “Mbappé al Real è fatta al 99%”

Le parole del primo cittadino della capitale spagnola

Secondo il sindaco della capitale spagnola, José Luis Martinez-Almeida, il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid "è fatto a 95-99%", che ieri sera ha cenato con l'emiro del Qatar. Parlando alla radio Cadena Ser ha detto: "Penso che per Mbappé al Real Madrid sia fatta al 95-99%. Ma per cenare in pace ho detto subito che ero un tifoso dell’Atletico" ha aggiunto. Nell'ambito della visita in Spagna dell'emiro del Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, il sindaco ha cenato con lui martedì sera al palazzo reale, alla presenza del re di Spagna Felipe VI e del presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi. L'emiro del Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, ha iniziato ieri una visita di Stato di due giorni in Spagna, il cui obiettivo è rafforzare i legami economici con Madrid, in particolare in campo energetico, sullo sfondo della guerra in Ucraina.