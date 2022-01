Il Tottenham di Conte blinda la porta: Lloris ha rinnovato sino al 2024

Il portiere francese prosegue la sua avventura in maglia Spurs

Hugo Lloris ha trovato l'accordo per prolungare il suo contratto con il Tottenham per altre due stagioni, quindi fino al 2024. Le indiscrezioni delle scorse settimane hanno trovato dunque conferma in queste ore con l'annuncio ufficiale da parte del club di Londra. Antonio Conte , dunquye, avrà ancora la porta blindata dal campione del mondo francese.

Sul sito del club è possibile leggere l'orgoglio degli Spurs per il prolungamento del giocatore che proseguirà la sua carriera in Premier League dopo l'arrivo proprio al Tottenham nel 2012.

Sempre sul sito del Tottenham viene sottolineato come il portiere sia stato "eccezionale da quando è tornato dalla lussazione al gomito subita nell'ottobre 2019". E non solo: "Hugo è sempre presente in Premier League in questa stagione e con una serie di 67 presenze consecutive in campionato iniziate nel pareggio per 1-1 contro il Burnley nel marzo 2020". ù