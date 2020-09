Il Trapani non paga la rata per il riscatto e Pettinari è del Lecce

Il Trapani ha perso il suo bomber principe Stefano Pettinari tornato al Lecce. L’attaccante lo scorso anno in serie B ha messo a segno 17 gol ed era molto appetito da club di B e C ma per via di un errore commesso dal Trapani torna in maglia giallorossa. Il 17 giugno scorso, infatti, il club granata ha esercitato il diritto di riscatto era fissato con due rate di 100mila euro più IVA. La prima rata è stata versata nelle casse del Lecce, ma non la seconda. L’inadempienza del club granata è stato quello di non garantire con una fideiussione la seconda rata del pagamento da effettuare al Lecce e di conseguenza l’accordo tra le squadre è stato sciolto e Pettinari è tornato in Puglia.