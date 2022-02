Il Venezia stende il Torino: Haps e Crnigoj rispondono a Brekalo

I lagunari sbancano il Grande Torino

Il Venezia conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza, dopo due mesi e mezzo. I lagunari rimontano il Torino dopo essere andati in svantaggio. Apre le marcature Brekalo dopo 5' con una conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Lezzerini. Al 38' arriva il pareggio della squadra di Zanetti col primo gol in campionato di Haps. Nella ripresa la rete decisiva: al 46' Crnigoj lascia partite un tiro che termina alle spalle di Milinkovic-Savic.