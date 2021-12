Il Vicenza omaggia Paolo Rossi: 20.000 cartoline distribuite in città

Il club veneto ha deciso di rendere omaggio all'anniversario della scomparsa di Pablito

Il 9 dicembre dello scorso anno è venuto a mancare uno degli attaccanti che hanno fatto la storia della Nazionale. Paolo Rossi sarà sempre ricordato per aver guidato l'Italia alla vittoria del Mondiale 1982 in Spagna. A quasi un anno dalla sua scomparsa, il Vicenza, club in cui ha militato Pablito, ha deciso di omaggiare l'ex giocatore: ventimila cartoline con l'immagine di Rossi saranno distribuite nella città nei prossimi giorni, in concomitanza con il primo anno della sua scomparsa.