Il virologo Galli scopre le carte: “La mia unica fede è quella interista”

Il virologo Massimo Galli che purtroppo negli ultimi mesi ci siamo abituati a sentire per opinioni che hanno ben poco a che vedere con il calcio, questa volta ha deciso di toccare il mondo pallonaro. Intervenuto su La 7 nel corso del programma “L’aria di domenica”, parlando dell’evoluzione del contagio da Covid in Italia ha sfiorato anche il tema calcistico, svelando la sua fede: “Sono tentato di fare un periodo di wash out completo, l’unica fede che ho è quella calcistica ben definita. Lo sanno tutti che sono interista – dichiara apertamente il noto virologo – . Molto francamente, credo vada considerato il fatto che ci sono posizioni derivate da dati scientifici e altre che sono legate a ipotesi campate in aria o previsioni che si rivelano fallaci. Non trovo nessun gusto ad aver ragione”.