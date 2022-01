Il Watford si affida all’esperienza: dopo Ranieri in arrivo Roy Hodgson

Da Ranieri a Hodgon. Scelta d'esperienza da parte del club inglese per cercare la salvezza

La società inglese, però, ha deciso di optare per la continuità sulla panchina, almeno in termini di... esperienza. Ebbene sì, perché come riportato dal Daily Mail, pare che la dirigenza si voglia affidare alla sapiente guida di Roy Hodgson. Il 74enne, reduce dall'addio al Crystal Palace la scorsa estate, potrebbe tornare alla guida di un club di Premier League con il duro compito di salvare la squadra che adesso milita nelle zone bassissime della classifica con soli 14 punti ottenuti.