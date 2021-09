In Francia ogni gol segnato vale 500 euro: il gesto per gli operatori sanitari

Il gesto del mondo del pallone francese

Il calcio non dimentica quanto accade a proposito di coronavirus e le difficiltà che tutto il mondo sta avendo nel combattere la pandemia di Covid-19. E allora ecco che in Francia, nel weekend, ogni gol segnato in Ligue 1 e Ligue 2 varrà ben 500 euro .

La lega di calcio professionistica francese ha lanciato una campagna per sostenere gli operatori sanitari che stanno combattendo la pandemia di coronavirus. Secondo quanto si può leggere sul sito ufficiale dell'organizzazione e sui profili social, per ogni gol segnato nel sesto turno di Ligue 1 e nell'ottavo turno di Ligue 2, verranno trasferiti 500 euro sul conto della federazione ospedaliera francese. Non solo. Tutti i loghi del campionato saranno sostituiti con stemmi bianchi su tutti i social network in segno di solidarietà con gli operatori sanitari.