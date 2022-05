In Premier League “esistono” solo Manchester City e Liverpool: il dato sui punti ottenuti

Duello senza rivali tra le due squadre inglesi

Non certo una novità a giudicare dai dati riportati dal noto profilo di statistiche Squawka. Citizens e Reds hanno dominato le ultime quattro stagioni in Premier League e anche stavolta si contenderanno il titolo. Le squadre di Guardiola e Klopp viaggiano punto a punto anche quest'anno: 90 per gli uomini del catalano, 89 per i ragazzi del manager tedesco con il campionato che, come detto, si chiuderà domenica con l'ultima gara.