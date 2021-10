In Premier League Lineker accende la rivalità tra Salah e… Cristiano Ronaldo

L'ex giocatore non è contento dell'assegnazione del premio di Player of the Month nei confronti di CR7

Redazione ITASportPress

Gary Lineker non ci sta e si mostra contrario all'assegnazione del premio di Player of the Month di settembre a Cristiano Ronaldo. Nelle scorse ore la Premier League ha annunciato il successo come MVP dello scorso mese di CR7. Un riconoscimento che il portoghese torna a vincere dopo averlo fatto in passato per altre quattro volte.

Eppure, l'ex calciatore non è molto convinto che l'ex Juventus e Real Madrid sia stato davvero il migliore. Infatti, attraverso un breve messaggio su Twitter, ecco la polemica che accende la rivalità tra il cinque volte Pallone d'Oro e... Mohamed Salah. "Devo dire che è stato fantastico", ha esordito Lineker riferendosi a Cristiano Ronaldo. "Ma Salah avrebbe dovuto vincere questo premio... per distacco".

E in effetti le prestazioni di Salah sono state davvero eccezionali per tutto il mese appena trascorso e sono proseguite anche ad inizio ottobre. In modo particolare, l'ultima prova del Liverpool e il gol siglato al Manchester City con una serpentina favolosa e la conclusione a rete sono state davvero da applausi...