Inaki Williams fa 202 gare di fila in Liga: gioca sempre dal 2016…

Importante traguardo per l'attaccante dell'Atletico Bilbao

Inaki Williams da record in Liga. L'attaccante dell' Atletico Bilbao è sceso in campo da titolare nel match in trasferta contro il Valencia terminato poi 1-1. Per il bomber nessun gol ma un dato statistico da guinness. Come riportato da Opta, infatti, per il calciatore classe 1994 si è trattata della 202esima gara consecutiva giocata nel massimo campionato spagnolo.

Il bomber ha eguagliato il risultato di Jon Andoni Larrañaga come giocatore ad aver disputato il maggior numero di gare di fila in Liga. Inaki Williams non ha perso una sola partita per la sua squadra dall'aprile 2016. L'attaccante ha giocato per ora sette partite e segnato due gol. Il suo Atletico Bilbao si trova a quota 10 punti in classifica frutto di due vittoria, quattro pareggi e una sola sconfitta. Nel prossimo turno contro l'Alaves, il talento spagnolo potrebbe arrivare a quota 203 conquistando il primato in solitaria. Vedremo dunque cosa accadrà il prossimo match di campionato.