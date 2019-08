Incendi nelle Canarie: Las Palmas chiede il rinvio del match, ma la Liga…

In Spagna ha destato non poco scalpore il caso del Las Palmas. Il club militante ora in Segunda Division aveva manifestato l’intenzione di posticipare il prossimo match interno per rimanere vicino alle popolazioni delle Canarie, colpite da diversi incendi che hanno distrutto parecchi ettari. Tuttavia, la Liga non ha voluto sentire ragioni: il club isolano dovrà scendere in campo regolarmente. Il presidente del Las Palmas Miguel Ramirez si è scagliato apertamente contro i piani alti del calcio spagnolo: “La nostra eredità sta bruciando, è una settimana complicata con molte persone colpite. È un giorno nero e il gioco passa in secondo piano. La cosa logica era sospenderlo, ma pochi istanti fa La Liga ci ha detto che si sarebbe giocato. Non abbiamo altra scelta”.