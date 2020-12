Incredibile, Maradona viveva in una piccola stanza e con bagno chimico

Davvero incredibili le informazione che arrivano dall’Argentina sulle ultime ore di vita di Diego Maradona. Mario Baudry, socio e avvocato di Verónica Ojeda, ex compagna di Maradona ha parlato questo pomeriggio dopo aver lasciato l’ufficio del procuratore generale di San Isidro e ha fornito dettagli su come sono state le ultime ore di Diego Armando Maradona vissute nella casa di Tigre. Baudry ha preso di mira il dottore personale del Diez Leopoldo Luque e ha assicurato che la casa non era adeguata per ospitare una persona operata. “La casa non era in buone condizioni per ospitare un malato”, ha esordito l’avvocato dialogando con la stampa. Quando gli è stato chiesto come fosse la stanza in cui ha trascorso le ultime ore Maradona, ha risposto: “Era molto semplice, senza bagno normale e minuscola. Non c’erano mobili ma un letto e un bagno chimico per Maradona”. Baudry ha tenuto a ribadire che è intervenuto sulla questione su richiesta di Verónica Ojeda a nome di Dieguito Fernando figlio di Maradona.

Veronica Ojeda e Mario Baudry