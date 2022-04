Infantino: “Italia ripescata al Mondiale? Siamo seri… Bisogna lavorare sul futuro”

Le parole del presidente della FIFA

Gianni Infantino , presidente della FIFA , era presente oggi in Palazzo Vecchio a margine del convegno dedicato a Artemio Franchi nel 100° anniversario della nascita. Queste le sue parole su un eventuale ripescaggio dell' Italia al Mondiale in Qatar e sugli obiettivi futuri:

"Mondiale ogni due anni? Sarebbe un modo per dare più speranza a quei Paesi che vorrebbero vivere le stesse emozioni che ho vissuto io da bambino: pensare a creare più occasioni d'incontro sarebbe importante per il calcio e ancora di più per questo mondo sempre più diviso. I migliori calciatori giocano nelle migliori squadre e le migliore squadre sono nelle migliori leghe. E il resto del Mondo? È escluso. Quindi l'unica opportunità potrebbero essere i Mondiali e competizioni internazionali. Italia ripescata al Mondiale? Siamo seri. Bisogna lavorare sul futuro ed effettivamente fare ancora una volta una riflessione sul numero dei giocatori che escono dai vivai e vanno a integrare le squadre, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Una riflessione europea e mondiale sul numero dei calciatori nazionali formati nel paese è sicuramente da fare".