Infantino: “Vogliamo rendere il calcio più inclusivo. Superlega? C’è disuguaglianza”

Le parole del presidente della FIFA

Gianni Infantino ha parlato a margine dell’evento in ricordo di Paolo Rossi organizzato dal Museo della Fifa a Zurigo. Il presidente della FIFA ha preso in esame le nuove riforme che saranno introdotte nel mondo del calcio e l'argomento Superlega .

LE NOVITA' - "Il 20 dicembre avremo un summit con tutte e duecento le federazioni mondiali. La proposta non è solamente il Mondiale ogni due anni, ma si parla anche di calcio femminile e di giovanili, del calendario internazionale e delle interruzioni dei campionati. Quello che faremo sarà presentare delle idee e anche gli aspetti economici, cosa che finora non abbiamo fatto, per dimostrare quale può essere l’impatto positivo dell’organizzazione di un nuovo calendario internazionale, di un Mondiale più frequente continuando la discussione e prendendo i commenti di tutti per migliorare il calcio e renderlo maggiormente inclusivo".