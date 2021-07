Inghilterra, effetto Bonucci: cala vendita di pasta del 25%

Oggi il difensore azzurro ha pubblicato un post prendendo di mira gli inglesi

Dopo che il difensore azzurro Leo Bonucci ha vinto l'Europeo con l'Italia, e gridato ai tifosi dell'Inghilterra "Ancora pastasciutta dovete mangiare", nella terra della Regina Elisabetta II è calata la vendita del prodotto a base di farina. Quell'augurio a mo di sfottò di cibarsi del sano cibo italiano per assimilare (per osmosi) un po’ del nostro spirito battagliero insomma non è stato digerito in Inghilterra. Come riporta il portale agrodolce.it, il consumo di pasta è calato del 25%. Dati forniti da un’analisi di Coldiretti che dimostrano come in Inghilterra è sempre più difficile acquistare cibo italiano. Un effetto dovuto alla Brexit, alle conseguenti difficoltà burocratiche per l’esportazione, ai costi aumentati e ai ritardi dovuti ai controlli (oltre che alla pandemia), ma c'è chi giura che le parole di Leo Bonucci abbiano dato una botta tremenda alla vendita della pasta. Oggi Leonardo Bonucci in compagnia dell'amico e compagno di nazionale Giorgio Chiellini è tornato sull'argomento pasta asciutta pubblicando su Instagram una foto e con la didascalia "Noi continuiamo a mangiare pastasciutta… e voi?".